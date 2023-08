1 Die Tribute-Band „Tina – Die Show“ tritt am 15. August bei „Kornwestheim rockt“ auf. Foto: Tina - Die Show

„Tina – Die Show“ ist ein Tribut an die Musiklegende – Ihre größten Hits gibt es am 15. August bei „Kornwestheim rockt“

Eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte – darauf können sich die Fans von Tina Turner freuen. Die Tribute-Band „Tina – Die Show“ tritt am 15. August bei „Kornwestheim rockt“ auf. Dabei bringen Birgit Scheibenreif und Julia Ivanova gemeinsam mit ihren Musikerinnen und Musikern den einzigartigen Sound der „Queen of Rock“ auf die Bühne am Kornwestheimer Marktplatz.