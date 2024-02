1 Die Polizei brachte die Jugendlichen aufs Revier. (Symbolbild) Foto: Imago//Gelhot

Ein Linienbus musste am Mittwochmorgen in Kornwestheim anhalten, nachdem mehrere Fahrgäste und der Busfahrer plötzlich unter Atemnot und Reizhusten litten. Fünf Personen mussten sogar ins Krankenhaus gebracht werden.











Zwei Jungen haben am Mittwochmorgen in einem Bus der Linie 411 in Kornwestheim Reizgas versprüht. Dadurch wurden mindestens fünf Personen – darunter auch der Busfahrer – verletzt.