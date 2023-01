1 Der Bahnsteig Kornwestheim als Tatort Foto: Werner Waldner)

Ein 27-Jähriger wurde am Neujahrsmorgen vom einem Unbekannten geschlagen und getreten.















Am Neujahrsmorgen gegen 7.45 Uhr wurde ein 27-Jähriger am Kornwestheimer Bahnhof brutal attackiert. Nach den Erkenntnissen der Polizei hat der Angegriffene einen Streit zwischen dem unbekannten Täter und dessen Begleitung mitbekommen. Das passte dem Streithahn wohl nicht. Er beschimpfte den unfreiwilligen Zeugen und forderte ihn auf, den Bahnsteig zu verlassen. Auf dem Weg zum Treppenabgang wurde der 27-Jährige dann plötzlich von hinten mit einem Faustschlag attackiert und fiel hin. Danach soll der Aggressor am Boden liegenden, bereits verletzten Mann mit Faustschlägen und Fußtritten gegen den Kopf traktiert haben. Die Bundespolizei sucht nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung nach einem schlanken, etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit schwarzen, lockigen Haaren, der zum Zeitpunkt des Angriffs eine grüne Cargohose trug. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07 11/87 03 50 zu melden.