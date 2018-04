Korntal-Münchingen Zwei Cliquen prügeln sich vor Realschule

Von red/pho 19. April 2018 - 15:09 Uhr

Vor einer Realschule in Korntal kam es am Dienstag zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Cliquen. Foto: dpa

Sie haben einen Schlagring und ein Butterfly-Messer dabei und fordern von einer Gruppe junger Männer Zigaretten. Als diese keine rausrücken wollen, kommt es zur Schlägerei.

Korntal-Münchingen - Auf dem Gelände der Realschule an der Goerdelerstraße in Korntal (Kreis Ludwigsburg) ist es am Dienstagnachmittag zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen drei noch unbekannten Tätern und einer Gruppe 16- bis 20-Jähriger gekommen. Gegen 16.10 Uhr trafen die beiden Cliquen aufeinander. Dabei beobachteten die vier 16- bis 20-Jährigen, dass die drei Unbekannten wohl ein Butterflymesser und einen Schlagring mit hatten. So berichtet es die Polizei.

Die drei Täter flohen in Richtung Weilimdorfer Straße

Schließlich kamen die Täter auf die Gruppe zu. Sie sprachen den 20-Jährigen an, der zu diesem Zeitpunkt rauchte, und forderten Zigaretten von ihm. Sie bedrohten den jungen Mann auch. Die vier jungen Leute liefen daraufhin davon – über den Schulhof in Richtung einer Bushaltestelle an der Zuffenhausener Straße. Währenddessen gingen die Täter vermutlich um den Schulhof herum, damit sie die Vierer-Gruppe abpassen konnten. Wieder verlangten sie Zigaretten, und plötzlich schlug einer der Unbekannten dem 20-Jährigen ins Gesicht. Als seine drei Bekannten ihm zu Hilfe eilten, wurden sie ebenfalls geschlagen und getreten, bis die drei Täter sich in Richtung Weilimdorfer Straße davon machten. Ob die 16- bis 20-Jährigen Realschüler sind, ist laut Polizei noch unklar. Ebenso, ob die Täter die Realschule besuchen.

Schulgelände frei zugänglich

Die Ludwigsburger Polizei spricht von einer Einzeltat. Ihr seien keine ähnlichen Delikte an der Realschule in Korntal bekannt. Auch seien keine Gruppen oder Einzelpersonen in der Stadt unterwegs, die es auf Ärger abgesehen haben. Die Leiterin der Realschule äußert sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht zu dem Vorfall. Auf Anfrage teilte sie unserer Zeitung mit, dass Schulgelände grundsätzlich frei betretbar und viele Schulhöfe zum Spielen freigegeben seien. Dagegen werde das Schulgebäude nach Unterrichtsschluss geschlossen.

Die Unbekannten dürften etwa 15 bis 20 Jahre alt gewesen sein und trugen dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, sich zu melden, telefonisch unter 0 71 41 / 18 9.