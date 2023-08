1 Wer kann Hinweise zum Vorfall in Korntal-Münchingen geben? Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Vermutlich, weil sich die 42-Jährige streng an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielt, wurde sie am Sonntag gegen 14.30 Uhr genötigt und beleidigt. Das berichtet die Polizei. Die Fahrerin eines grünen Mini-Cabrios hatte laut Polizei die Bundesstraße 10 verlassen und befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung des Münchinger Zentrums. Hinter ihr war ein Unbekannter in einem schwarzen Mini mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) unterwegs. Er fuhr mehrfach dicht auf, bis er die Frau schließlich überholte. Anschließend bremste er sie aus und zwang sie zum Anhalten. Im weiteren Verlauf stieg der Mann aus seinem Auto aus und gestikulierte wild, schrie umher und beleidigte die 42-Jährige. Vermutlich könnte ursächlich für sein Verhalten gewesen sein, dass sich die Frau an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Stundenkilometer gehalten hatte.