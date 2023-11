Korntal-Münchingen: Steht der Ökopark vor dem Aus?

1 So könnte der regionale Gewerbeschwerpunkt aussehen. Foto: Jürgen Bach

Das Land will ihn, die Region benötigt ihn, doch der regionale Gewerbeschwerpunkt in Korntal-Münchingen wird vermutlich erst einmal auf Eis gelegt. Die Frage ist nun: Wie geht es weiter? Der Standort befindet sich schließlich im europaweiten Wettbewerb.











Die Botschaft, die der Bürgermeister Alexander Noak (parteilos) am Montagabend verkündete, war eindeutig: „Das Projekt ist an einem schwierigen Punkt.“ Wie es weitergeht, „darüber wird der Gemeinderat öffentlich beraten“. Wie sich nach einer nichtöffentlichen Sitzung abzeichnet, will das Gremium zwar an der Entwicklung des regionalen Gewerbeschwerpunkts (RGS) nördlich von Müllerheim festhalten, aber eben ausschließlich „unter konsequenter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen“.