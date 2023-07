Ein Mann bedroht in der Kreissparkasse in Münchingen eine Mitarbeiterin mit dem Messer und stiehlt Bargeld. Er trägt dabei ein Basecap und eine Sonnenbrille.

Es muss eine Tat von wenigen Minuten gewesen sein: Ein Unbekannter hat sich am Freitagmittag Zutritt zur Münchinger Filiale der Kreissparkasse verschafft, eine Mitarbeiterin mit dem Messer bedroht und dadurch deren Kollegin zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Der Täter flüchtete unerkannt mit der Beute. Die Frauen blieben laut der Polizei körperlich unverletzt.

Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei bisher ergaben, hatte der Täter offenbar gegen 12.20 Uhr zunächst am Hintereingang der bereits geschlossenen Bankfiliale in der Stuttgarter Straße geklingelt. Eine 47 Jahre alte Mitarbeiterin öffnete daraufhin die Tür und wurde von dem Unbekannten mit vorgehaltenem Messer bedroht.

Lesen Sie auch

Der Täter forderte daraufhin Geld und betrat anschließend gemeinsam mit der Frau die Filiale, in der sich eine weitere 30 Jahre alte Mitarbeiterin befand. Während er eine der beiden Frauen zwang, Geld aus dem Tresorraum zu holen, bedrohte der Mann die andere Mitarbeiterin weiterhin mit dem Messer. Nachdem die Frau das Bargeld in die von ihm mitgeführte Tasche gesteckt hatte, flüchtete der Täter zu Fuß.

Mitarbeiterinnen lösen Alarm aus

Die beiden Mitarbeiterinnen lösten einen Überfallalarm aus. Bei der Fahndung nach dem Täter waren laut der Polizei mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Fahndung blieb allerdings erfolglos.

Der Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Er ist etwa 1,85 Meter groß und sehr schlank. Bei der Tat trug er ein schwarzes Basecap, eventuell mit Aufschrift, sowie eine große, schwarze Sonnenbrille. Darüber hinaus war er mit einer dunklen Sweatjacke bekleidet, deren Kragen er bis über seinen Mund gezogen hatte. Er hatte eine dunkle, enger geschnittene Jogginghose an.

Unsere Empfehlung für Sie Unfallflucht in Leonberg Fahrer beschädigt Auto und fährt weiter Ein parkendes Auto wurde in der Pforzheimer Straße in Leonberg beschädigt. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Bei der Tasche, in der er das Geld packen ließ, handelt es sich laut der Polizei um eine wasserfeste Mehrwegtragetasche aus Kunststoff, die es mit dem Aufdruck von unterschiedlichen Lebensmittelmärkten gibt.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Ludwigsburg suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Verdächtiges beobachtet haben. Sie bittet mögliche Zeugen, sich mit ihren Hinweise unter der Telefonnummer 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@poliei.bwl.de. zu melden.