Am Montagmorgen haben sich gleich zwei zwei unbekannte Personen unerlaubt von der Unfallstelle auf der Bundesstraße 10 entfernt. Wie die Polizei mitteilt, hatten beide mit ihren Fahrzeugen gegen 10 Uhr bei einem Spurwechsel einen Opel gestreift und beschädigt.

Ein 60-jähriger Autofahrer war mit seinem Opel Combo auf der B10 von Korntal-Münchingen in Fahrtrichtung Schwieberdingen unterwegs und ordnete sich an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen auf dem linken der beiden Ausfädelungsstreifen ein, um auf die BAB 81 in Richtung Heilbronn zu fahren. Auf dem rechten Ausfädelungsstreifen fuhren nacheinander ein blauer Kastenwagen und ein weißer Kleinwagen, zu denen bislang nichts Näheres bekannt ist.

Plötzlich nach links gefahren

Die unbekannten Fahrzeuglenker dieser beiden Fahrzeuge zogen schlagartig nach links und fuhren über den linken Ausfädelungsstreifen und die Sperrfläche zurück auf die B10, um ihre Fahrt in Richtung Schwieberdingen fortzusetzen. Sowohl der Kastenwagen, als auch der Kleinwagen streiften dabei den Opel des 60-Jährigen im Bereich des rechten Kotflügels. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Insbesondere der Kleinwagen muss laut der Polizei bei dem Unfall ebenfalls erheblich beschädigt worden sein und Unfallspuren an der linken Fahrzeugseite aufweisen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 71 56/4 35 20 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.