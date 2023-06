Nachdem die englische Band „The Prodigy“ bereits eine UK-Tour unter dem Titel „Army Of The Ants“ bekannt gegeben hatte, folgen nun weitere Shows in Europa. Für November und Dezember sind vier Konzerte in Deutschland angekündigt. Auch ein Auftritt in Stuttgart ist geplant.

Nach fünf Jahren kehrt die britische Band „The Prodigy“als Duo zurück auf die Konzertbühne. Die Band nahm sich eine Auszeit, nachdem das Gründungsmitglied Keith Flint im Jahr 2019 verstarb.

Einzigartige Mischung von verschiedenen Musikstilen

In den 1990er Jahren erlangte die Gruppe um Liam Howlett und Sänger Keith Palmer alias Maxim Reality in der Rave-Szene durch Club-Hymnen wie „Firestarter“ und „Voodoo People“ Bekanntheit. Ihre Musik zeichnete sich damals unter anderem durch Breakbeats aus, welche sie in der elektronischen Tanzmusik populär machten. Nachdem sich erst an Acid House und Techno ausprobiert wurde, entwickelte die Band ihren eignen Stil, welcher durch Hardcore und Trip-Hop gekennzeichnet war, zudem wurden Elemente des Alternative Rock und des Punk-Rock miteingebaut. Heute lässt sich der Stil dem von punkiger Dance- und Elektromusik zuordnen.

Tragischer Verlust innerhalb der Band

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, Anfang der 2000er, nahm sich die Gruppe, welche mehrfach mit Musikpreisen ausgezeichnet wurde, eine kurze Auszeit. Nur ein paar Jahre später, 2009, feierten sie mit dem Album „Invaders must Die“ ihr Comeback. Es folgten die Alben „The day is my Enemy“ und „No tourists“, zu dem auch eine Tour geplant war. Welche jedoch abgesagt wurde, nachdem Keith Flint im März 2019 im Alter von 49 Jahren starb. Nun kehren seine Bandmitglieder mit neuer Musik zurück auf die Bühne, um Konzerte in ganz Europa zu seinen Ehren zu geben.

In Stuttgart spielen werden Liam Howlett und Maxim Reality von The Prodigy am 9. Dezember 2023 um 20 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Die Tickets für das Konzert gibt es bereits auf der Website der Band oder bei diversen Event-Ticketbörsen zu kaufen. Preislich liegen die Konzertkarten zwischen 46 Euro bis 139 Euro. Weitere Stationen in Deutschland sind Düsseldorf, Berlin und Frankfurt am Main.