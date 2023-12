Konzert in Stuttgart: Sarah Connors charmanter Patzer beim Auftritt

11 Sarah Connor beim Weihnachtskonzert in Stuttgart. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone

Sarah Connor verwandelt das Konzert in der Porsche-Arena in eine tosende Weihnachtsparty. Einer Background-Sängerin kommen bei „Santa If You’re There“ die Tränen. Wie verlief das Konzert sonst? Setlist.











Sarah Connor tritt nicht auf die Bühne. Sie tritt hinter ihr Publikum, gegenüber der Bühne und läuft singend dorthin. Die Verbindung zu ihren Fans ist dadurch sofort da. In einem Glitzeroverall beginnt sie ihr Weihnachtskonzert in Stuttgart mit dem Song „Christmas Train“. Sie wirkt glamourös, durchaus routiniert und bodenständig-sympathisch. Knapp zwei Wochen vor Heiligabend singt die 43-Jährige Songs aus ihrem zweiten Weihnachtsalbum „Not So Silent Night -The Cozy Edition“.