Helene Fischer tritt im Rahmen ihrer nächsten Stadion-Tour in Stuttgart auf. Allerdings müssen Fans noch etwas Geduld haben: Was wir bisher wissen.

Helene Fischer gehört mit nahezu 18 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas. Und ihre Shows werden von Jahr zu Jahr spektakulärer. Mehr als sieben Millionen Fans haben sie im Verlauf ihrer bisherigen Tourneen live erlebt.

Stadiontournee mit neun Konzerten

Jetzt gibt der Tourveranstalter Live Nation Termine für die nächste Helene-Fischer-Tour bekannt. Allerdings müssen Fans noch eine ganze Weile ausharren, bis sie Helene Fischer dann auch in Stuttgart live erleben können: Die Stadiontour finden nämlich erst im Sommer des Jahres 2026 statt. Neun Stationen soll die Konzertreise haben. Auftakt ist am 13. Juni 2026 im Berliner Olympiastadion. Das zweite Konzert findet am 16. Juni 2026 in der MHPArena in Stuttgart statt. Weitere Stationen sind Frankfurt (20. Juni), Gelsenkirchen (23. Juni), Köln (27. Juni), Hamburg (4. Juli), Wien (11. Juli), Zürich (14. Juli) und München (im Juli in Planung).

Lesen Sie auch

Vorverkauf beginnt am 27. November

Obwohl es noch zweieinhalb Jahre bis zu den Konzerten dauert, beginnt jetzt schon der Vorverkauf. Fans können sich ab sofort auf www.helene-fischer.de bis Sonntag, 26. November, um 17 Uhr registrieren und erhalten daraufhin Zugang zum Artist Pre-Sale ab Montag, 27. November. Dieser startet dann um 9:30 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Montag, 27. November, um 18 Uhr.