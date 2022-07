Konzert in Stuttgart

1 Campino in Düsseldorf Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Die Band aus Düsseldorf beschließt den Konzertreigen auf dem Cannstatter Wasen. Ihre Geburtstagstour führt sie an einen Ort, an dem sie immer wieder überrascht haben.















Link kopiert

Es ist ihre Geburtstagstour. Vor 40 Jahren standen die Toten Hosen erstmals auf der Bühne. Mit 40 Jahren wird der Schwabe vermeintlich g’scheit. Ob das für Düsseldorfer auch gilt? Vermutlich nicht, sonst würden sie das Altbier trinken irgendwann sein lassen. Aber gut, wer an einem Trollinger-Glas nippt . . .

Nackedeis im Freibad

Wer sich neckt, der liebt sich. Und die Hosen haben eine ganz besondere Beziehung zu Stuttgart, immer mal wieder hatten sie hier ihren Spaß. So titelten die Stuttgarter Nachrichten am 2. August 1990: „Tote Hosen ohne Hosen“. Polizeireporter Wolf-Dieter Obst berichtete über einen „Einbruch“ ins Sillenbucher Freibad nach Mitternacht. Eine Polizeistreife hatte um 0.43 Uhr „Täter eins bis drei teilweise beim Nacktbaden angetroffen“. Sänger Campino und Kollegen waren an einem lauen Sommerabend nach einer Pressekonferenz für ihr Schleyerhallenkonzert über den Zaun geklettert. „Uns hatte einer mitgeschleppt. Wir waren gerade euphorisiert zurück aus Italien von der Fußball-WM“, erinnert sich Campino. Deutschland Weltmeister, da feierten und badeten die Hosen ohne Hosen.

Ein Bus als Bühne

Zwei Jahre später gaben sie nach einem Konzert in der Schleyerhalle eine Zugabe auf dem Wasen. Auf dem Dach eines VW-Busses spielten sie mitten in der Nacht drei Lieder und unterhielten damit die Fans, die auf dem Gelände kampierten, damit sie anderntags beim Konzert von Guns n’ Roses ganz nahe dran an Axl Rose und Slash sein konnten.

30 Jahre später sind die Toten Hosen wieder auf dem Wasen. Die Bühne ist allerdings mittlerweile deutlich größer als das Dach eines Bully. Nach den Auftritten von Rammstein, den Fantas und Iron Maiden beschließen die Hosen an diesem Samstag vor 50 0000 Besuchern den Konzertreigen auf dem Wasen. Einlass ist um 15.30 Uhr, auf Thees Uhlmann und die Donots folgen dann die Hosen, ehe um 22.30 Uhr Schluss ist. Länger darf von Amts wegen nicht gespielt werden. Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm können auch Punks nicht aushebeln. Nicht mal bei ihrer Geburtstagstour.

Konzert

Tote Hosen

Es ist dies das einzige der sechs Konzerte auf dem Wasen, das nicht aus dem Stadion verlegt werden musste. Deshalb müssen die Besucher dieses Mal ihre Karten nicht umtauschen. Das macht es für alle Beteiligten einfacher. Um 15.30 Uhr dürfen die Besucher aufs Gelände.

Anfahrt

Es gibt kaum Parkplätze. Die Stadtbahn U 11 fährt von 15.02 Uhr an über den Berliner Platz und den Charlottenplatz auf den Wasen.