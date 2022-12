1 Billy Talent bei ihrem Auftritt in Stuttgart im Jahr 2016 Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Billy Talent sind mit ihrem neuen Album zurück. In der Hanns-Martin-Schleyer-Halle heizte die Band dem Stuttgarter Publikum am Mittwochabend ein.















Link kopiert

Billy Talent sind wieder da. Sechs Jahre haben dich die Kanadier Zeit gelassen für ihr neues Album. „Crisis of Faith“ heißt es, es erschien schon im Frühjahr. Die Hanns-Martin-Schleyer-Halle ist vollständig abgehängt, mehr als 6000 Fans füllen sie mit Partystimmung. Erst aber sind da Pabst, Garagenrocker aus Berlin, die nur auf Englisch singen. Dann erscheinen Frank Turner and the Sleeping Souls, legen los, raubeinig, punkig, wild - und manchmal auf Deutsch.

Frank Turner, ein Mann mit kratziger Stimme, hat eine Wette verloren und macht nun Übungen in fremder Sprache vor großem Publikum. „Unsere Aufgabe“, donnert er, „ist es, Ihre Freunde zu werden und euch zum Tanzen zu bringen.“ Turner glaubt außerdem, all die Menschen in der Schleyerhalle seien nur gekommen, um ihn zu sehen - und fast könnte man ihm glauben. Er schreit sich die Seele aus dem Leib, schlägt auf seine Gitarre ein, singt: „I still believe“ - und alle sind sie bei ihm.

Um 21.15 dann stehen Billy Talent auf der Bühne - und eine Show beginnt, schnell, energisch, ohne Pause. Benjamin Kowalewicz singt mit gellender Stimme, spuckt seine Zeilen scharf und zackig ins Mikrofon, Gitarren rasen, leuchtende Kulissenbilder wechseln von Song zu Song, über allen thront der grinsende Totenschädel mit Motorradhelm, der das neue Albumcover ziert. Billy Talent haben den Winter nach Stuttgart gebracht, das gibt Benjamin Kowalewicz gerne zu - dafür heizen sie den Stuttgartern aber auch sehr gründlich ein.