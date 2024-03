8 Die Band Amistat bei ihrem Konzert im Wizemann Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Amistat gastierten am Samstagabend in Stuttgart. Der sanfte Sound der multinationalen Songwriter wurde im Wizemann umjubelt.











Optimistische Weltenbummler machen am Ostersamstag im Wizemann Station: Amistat sind zuhause zwischen den Nationen, pflegen einen zarten Songwriterpop, der seine Vorbilder im Folk und in der Vergangenheit sucht, und treffen in Stuttgart damit auf einen vollen Saal: Mehr als 1000 Gäste wollen ihre schwärmerisch gekonnte Musik hören.