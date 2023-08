1 Daimler: Keine Toleranz mehr bei Corona-Verstößen. Foto: Leif Piechowski

Stuttgart - Aufgrund wiederholter Verstöße verschärft der Stuttgarter Daimler-Konzern sein Vorgehen gegen Mitarbeiter, die sich nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln halten. „Leider werden immer wieder Verstöße gegen die Regelungen beobachtet“, schreibt der Sindelfinger Betriebsrat an die Beschäftigten. Deshalb hätten Standortleitung und Betriebsrat nun gemeinsam ein Null-Toleranz-Prinzip beschlossen. Demnach müssten Verstöße „noch stringenter an den Personalbereich gemeldet werden“, als Sanktionen seien auch arbeitsrechtliche Maßnahmen möglich. Dabei gelte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.