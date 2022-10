Kontrollen in Kirchheim und Nürtingen

1 Sämtliche festgestellten Verstöße werden laut Polizei zur Anzeige gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Tuner haben sich am Sonntag in Kirchheim (Kreis Esslingen) getroffen. Auch die Polizei war vor Ort und hat einige Verstöße entdeckt.















Anlässlich einer Tuningveranstaltung auf dem Verkehrsübungsplatz Kirchheim hat die Polizei bei Verkehrskontrollen am Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr zahlreiche Fahrzeuge entdeckt, die unerlaubt umgebaut wurden. Insgesamt rund 80 Fahrzeuge wurden laut Polizei an den eingerichteten Kontrollstellen auf den Zufahrtswegen in Nürtingen und Kirchheim gezielt auf technische Veränderungen und Mängel überprüft.

15 Fahrzeuge ohne Betriebserlaubnis

Dabei waren 15 der Fahrzeuge nach den Angaben derart technisch verändert worden, dass ihre Betriebserlaubnis erloschen war. Zwei Autos wurden einem Gutachter gezeigt. In sieben Fällen wurde den Fahrzeughaltern ein sogenannter Mängelbericht ausgestellt, was bedeutet, dass sie die festgestellten Defizite sofort beseitigen müssen.

Polizei entdeckt weitere Verstöße

Zudem bemerkten Beamte der Polizei während einer Kontrolle, dass ein 23-Jähriger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ein weiterer 23-Jähriger war ohne gültigen Führerschein unterwegs und auch er durfte nicht weiterfahren. Sämtliche festgestellten Verstöße werden laut Polizei zur Anzeige gebracht.