Mit insgesamt mehr als 400 Autos haben sich Hunderte Menschen unangemeldet auf einem Parkplatz in Bempflingen (Kreis Esslingen) getroffen. Bei den nachfolgenden Kontrollen erwischten die Beamten zudem einen Autofahrer, der statt mit den erlaubten 120 Stundenkilometern mit einem Tempo von fast 200 unterwegs war.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, droht dem 33-Jährigen deswegen ein Fahrverbot über mehrere Monate. Die Ermittler hatten in der Nacht verstärkt in der sogenannten Tuningszene kontrolliert und insgesamt rund 30 Verstöße registriert. Darunter waren den Angaben nach elf Raser und zwei Autofahrer, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Zudem führten technische Veränderungen oder Mängel an zehn Fahrzeugen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Seit einigen Jahren kommt es nach Angaben der Polizei immer wieder im Raum Reutlingen zu solchen Treffen. Die Polizei will die Tuningszene weiterhin im Blick behalten und Kontrollen durchführen.