Stuttgart - Wieder und wieder müsse er an einem Pulk Bier trinkender und Grillwaren essender Menschen vorbei, wenn er zum Einkauf will, so schildert Klaus Leibrandt aus Mühlhausen die Lage in einem Einkaufszentrum dort. Er ist davon nicht nur genervt. Leibrandt hat auch Angst, sich aufgrund der immer noch sehr hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus anzustecken, wenn er an der Menschenansammlung in dem Komplex vorbeimuss. Im Innenbereich, bevor man in den Supermarkt gelangt, ist die Bar angesiedelt. „Tut da niemand etwas?“, fragt sich Leibrandt, der in der Sache schon mehrfach bei der Stadt angerufen hat.