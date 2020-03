Drogentote in Stuttgart-Mitte 17-Jährige und 33-Jähriger wohl Opfer ihrer Sucht

Stuttgart hat wohl zwei weitere Drogentote zu beklagen. In der vergangenen Woche starben sowohl eine 17 Jahre alte Jugendliche als auch ein 33-Jähriger in Stuttgart-Mitte offenbar an den Folgen ihrer Sucht.