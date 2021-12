Kontrolle auf der B 14 in Richtung Stuttgart

Rund 6.100 Fahrzeuge sind auf der B14 stadteinwärts nach Stuttgart auf ihre Geschwindigkeit überprüft worden – die Polizei ahndet 456 Verstöße. Ein Fahrer zeigt sich besonders dreist.















Stuttgart - Die Polizei hat am Montag auf der Bundesstraße 14 insgesamt 456 Verstöße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geahndet. Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen dem Kappelbergtunnel und der Benzstraße in Fahrtrichtung Stuttgart kontrolliert. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 22.15 Uhr seien rund 6.100 Fahrzeuge auf ihre Geschwindigkeit überprüft worden.

Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrer, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 56 km/h überschritt. Der Mann und sieben weitere Personen, die die Geschwindigkeit massiv überschritten hatten, müssen neben einem empfindlichen Bußgeld und Punkten auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Gleich zwei teure Bußgeldbescheide kommen auf einen Fahrer zu, der die Kontrollstelle gegen 20.50 Uhr mit 121 km/h passierte. Denn damit nicht genug: Wenige Zeit später wurde der Fahrer in seinem Wagen in Bad Cannstatt von einem zivilen Videofahrzeug der Polizei Stuttgart gefilmt und kontrollierte – ebenfalls mit stark überhöhter Geschwindigkeit.