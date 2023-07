1 Ein 34-Jähriger wurde in Konstanz vom Zug. Der Unfall endete tödlich. Foto: IMAGO/Daniel Scharinger/IMAGO/Daniel Scharinger

Ein Radfahrer ist am Dienstag in Konstanz auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 34-Jährige den Bahnübergang trotz geschlossener Schranken noch überqueren. Der aus Singen kommende Zug legte eine Vollbremsung hin, dennoch kollidierte er mit dem Radfahrer. Der junge Mann verstarb noch am Unfallort.