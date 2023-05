1 Hertha-Trainer Pal Dardai Foto: IMAGO/Matthias Koch

Pal Dardai hat heftige Kritik an der Transferpolitik von Fußball-Bundesligist Hertha BSC in den vergangenen Jahren geübt. Über seine eigene Zukunft als Hertha-Trainer will er im Bundesliga-Endspurt aber nicht öffentlich spekulieren. „Ich glaube, das muss die Führung entscheiden und meine Frau“, sagte Dardai beim Training der Berliner am Montag. Der 47-Jährige war Mitte April zum dritten Mal als Chefcoach eingesprungen, um den Abstieg in die 2. Liga noch zu verhindern. Zwei Spieltage vor Saisonende sind die Chancen für eine sportliche Rettung nur noch minimal. Dardai hatte bei seinem Comeback angemerkt, dass er eigentlich in der kommenden Saison als Leiter der Jugend-Akademie zurückkehren wollte.