Familie Müller (Name geändert) hat die Schule für ihr Kind sehr bewusst gewählt. Den Eltern kam es nicht so sehr auf Noten an, sondern darauf, dass ihr Kind als Persönlichkeit gesehen wird. Und dass es nachhaltig Einblicke in viele Bereiche des Lebens bekommt. Deshalb haben Müllers ihre Tochter auf der Engelberg-Waldorfschule in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) angemeldet. Drei Jahre lang haben sie diese Entscheidung nicht bereut. Doch im nun vergangenen Schuljahr wurde alles anders. So sehr, dass Müllers ihr Kind am Engelberg abgemeldet haben. Auch fünf seiner Klassenkameraden werden nach den Ferien nicht an die Waldorfschule zurückkehren. Auch für sie sahen ihre Eltern dort keine Perspektive mehr. Das Ende dieser Geschichte ist also bekannt. Und das scheint den Fall zu einem klaren zu machen. Hier die böse Schule, dort die armen Kinder. Aber ist er wirklich so klar?