Komplize gibt Schüsse ab: Gefangener aus der JVA Mannheim flüchtet am Klinikum Ludwigshafen

1 Ein Gefangener aus der JVA Mannheim flüchtet aus dem Krankenhaus Ludwigshafen (Symbolbild). Foto: imago/masterpress/Markus Prosswitz / masterpress

Ein Gefangener der JVA Mannheim flüchtet aus dem Klinikum Ludwigshafen. Er wird dabei von einem weiteren Mann begleitet, der die Beamten der JVA mit einer Waffe bedroht. Die Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen.











Ein Häftling ist am Donnerstag am Klinikum Ludwigshafen geflüchtet. Aktuell kommt es dort zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach Angaben der Polizei wurde kurz vor 10 Uhr die Polizei alarmiert, da ein Strafgefangener am Klinikum vor den begleitenden Beamten der Justizvollzugsanstalt geflüchtet war.