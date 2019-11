1 Der Trafobrand ereignete sich den Angaben nach im Bereich des Regionalbahnhofs Donnersbergerbrücke. Foto: Deutsche Bahn AG/Uwe Miethe

Am Samstagmorgen legt ein Trafobrand den Zugverkehr am Hauptbahnhof München lahm. Wie die Bahn mitteilte, kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen.

München - Ein Trafobrand hat am Samstagmorgen den Zugverkehr am Hauptbahnhof München beeinträchtigt. Wie die Bahn mitteilte, kam es zu Zugausfällen und Verspätungen. Betroffen waren unter anderem die Verbindungen Nürnberg-München, München-Regensburg und München-Kempten. Der Trafobrand ereignete sich den Angaben nach im Bereich des Regionalbahnhofs Donnersbergerbrücke, der vor dem Münchner Kopfbahnhof liegt.

Nach dem Föhnsturm in Garmisch-Partenkirchen war dort am Samstagmorgen weiterhin kein Zugverkehr von und nach Mittenwald möglich, weil die Oberleitung bei dem Unwetter beschädigt wurde. Züge aus München endeten weiterhin in Garmisch-Partenkirchen. Die Bahn setzte Busse ein. Auch auf der Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Reutte in Tirol verkehrten am Samstagmorgen noch keine Züge. Auch hier fuhren stattdessen Busse. Grund war ein umgestürzter Baum auf dem Gleis.