Kommunalwahl in Stuttgart

1 Mitten in Stuttgart entsteht mit dem Haus für Film und Medien eine Begegnungsstätte mit offenem Werkstattcharakter. Foto: /Delugan Meissl Associated Architects, Wien

Am 9. Juni ist Kommunalwahl in Stuttgart. Zwei Themen sind dabei untrennbar verbunden: Stadtentwicklung und Kultur. Unsere Bestandsaufnahme zeigt, wieso.











Link kopiert



Wie sie das kulturelle Angebot in Stuttgart sieht? Michaela Russ antwortet fast euphorisch und lobt „eine fast überwältigende Vielfalt kultureller Angebote und Aktivitäten“. Gefühlt, sagt die Geschäftsführerin des Stuttgarter Konzertveranstalters Russ Klassik, „kann jede und jeder Interessierte jeden Tag eine hochklassige Veranstaltung besuchen, davor durch eine interessante Ausstellung oder weltberühmte Sammlung spazieren, nachdem die architektonischen Schätze besichtigt wurden“ – „es fehlt also scheinbar an nichts“.