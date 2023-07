9 Die Stühle auf den Tischen, das Restaurant Krone Alt-Hoheneck ist zu – und trotzdem: Die Wirte beklagen sich nicht. Foto: factum/Andreas Weise

Zu Beginn der Pandemie fürchtete die Krone in Ludwigsburg um die Existenz – aber jetzt stehen Kunden Schlange vor dem Restaurant. „Wir haben eine gute Lobby", sagen die Chefs. Das sehen nicht alle so – vielen in der Branche geht es schlecht.









Ludwigsburg - Unter Gastwirten, Restaurant- und Barbetreibern gilt ein ungeschriebenes Gesetz: Bei einem schlecht gelaunten Wirt ist niemand gerne zu Gast. Zu denjenigen, die viel klagen, gehören Pascal (40) und Markus Fetzer (42) gewiss nicht. Die Coronakrise und selbst der zweite Lockdown haben daran nichts geändert. Wer derzeit einfach nur ein bisschen mit den beiden übers Geschäft und die Situation in der Krone Alt-Hoheneck in Ludwigsburg plaudern will, der muss sich gedulden. Denn die beiden Geschäftspartner sind emsig und haben viel zu tun.