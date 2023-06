1 Der Streit um den Bus in Neckarweihingen Foto: factum/Simon Granville

Der Streit um die Buslinie 421 hat Neckarweihingen gespaltet. Dabei hätte sich die ganze Aufregung verhindern lassen, wenn man einen Experten gefragt hätte, kommentiert Ludwig Laibacher.









Ludwigsburg - Es ist nicht wirklich so, dass die Rechtsanwältin Beatrice Fabry den Räten und Bürgern aus Neckarweihingen in der Sitzung am Donnerstag etwas gesagt hätte, was diese nicht schon hätten wissen können – aber offenbar wollten es viele bisher einfach nicht gehört haben. Schließlich ging es den einen um ihre sehr persönlichen Wünsche und den anderen um die Gunst der Wähler.