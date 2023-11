Stuttgarter Wilhelma: Warum das Land den Zoo unterstützen muss

1 Die neue Australienanlage ist zum Besuchermagnet in der Wilhelma geworden. Das geplante Elefantengehege könnte für den Zoo einen ähnlichen Effekt haben. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Das Land ist jetzt am Zug, eines seiner Aushängeschilder – die Stuttgarter Wilhelma – zu unterstützen, fordert unsere Autorin Iris Frey in ihrem Kommentar.











Link kopiert



Die Wilhelma ist eine der großen Attraktionen in Stuttgart und zieht im Jahr tausende Besucher aus der Region und darüber hinaus an. Damit das so bleibt, muss der zoologisch-botanische Garten mit der Zeit gehen, den Besuchern hier und da neue Attraktionen bieten, aber auch in puncto Nachhaltigkeit und Tierwohl immer auf dem neuesten Stand bleiben.