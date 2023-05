1 Die Bauarbeiten an der Stadtbahn-Haltestelle Uff-Kirchhof in Bad Cannstatt haben bereits begonnen. Foto: Dirk Herrmann

Die Pfingstbaustelle am Uff-Kirchhof bedeutet noch ein zusätzliches Hindernis für Pendler aus dem Remstal mit dem Ziel Bad Cannstatt. Das kommt zu einem falschen Zeitpunkt, meint Dirk Herrmann.









Ende dieser Woche gibt’s den Vorgeschmack, wenn die Zug- und S-Bahn-Strecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt ab 21 Uhr gesperrt wird. Die wahren Ausmaße des von vielen prognostizierten Verkehrschaos werden allerdings erst am Montag kommender Woche sichtbar, wenn die üblicherweise 90 000 Berufspendler dann entweder mit ihrem Auto im Stau vor dem Kappelbergtunnel landen oder sich als Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs in die im Minutentakt am Waiblinger Bahnhof startenden Ersatzbusse quetschen. Dabei müssen sie allerdings die mehreren Hundert Meter von der S-Bahn bis zum Busstart an der Waiblinger Dammstraße im Sprint zurücklegen, um die Konkurrenten hinter sich zu lassen – sonst warten sie halt auf den übernächsten oder überübernächsten Omnibus.