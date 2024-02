Kollaboration mit Hitchcock: Filmgeschichte erleben: Dalí-Ausstellung Spellbound in München

1 Die 55 Quadratmeter große Szenographie "Spellbound" von Dalí ist ab sofort in München zu sehen. Foto: Spellbound - © Fundació Gala – Salvador Dalí

Vor fast 80 Jahren brachten der legendäre Regisseur Alfred Hitchcock und der berühmte Maler Salvador Dalí den Surrealismus nach Hollywood. Auf dieser Ausstellung können Fans in Film- und Kunstgeschichte eintauchen.











Link kopiert



Dieses Jahr wäre Salvador Dalí (1904-1989) 120 und Alfred Hitchcock (1899-1980) 125 Jahre alt geworden. Vor rund 80 Jahren, auf der Höhe ihres Schaffens, arbeiteten die beiden für den Psychothriller "Spellbound" zusammen: Hitchcock beauftragte Dalí mit der Gestaltung einer Traumszene und die drei Minuten, in denen Gregory Peck (1916-2003) diese erlebt, wurden zu einer Kultszene Hollywoods, denn sie brachte den Surrealismus nach Hollywood. Nun ist das Szenenbild des Films, in dem auch Ingrid Bergmann (1915-1982) mitspielte, im Original in der alten Philharmonie in München zu sehen.