1 Die Feuerwehr ist bei Kohlenmonoxid höchst alarmiert. Foto: 7aktuell//Alexander Hald

Rauchmelder sind in Privatwohnungen Pflicht und mittlerweile selbstverständlicher geworden. Doch wer hat Kohlenmonoxid-Warngeräte im Haus?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Zwei Zwischenfälle am Wochenende, dabei auch noch eine lebensgefährlich verletzte Person: Das heimtückische Gas Kohlenstoffmonoxid (CO) hat in Stuttgart wieder zugeschlagen – und den Blick wieder auf die vergessene Debatte über CO-Warnmelder in Privatwohnungen gerichtet. „Wir empfehlen solche Geräte ausdrücklich“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Vor allem jetzt, da Holzöfen und Gasthermen verstärkt gegen die Winterkälte anheizen.