Die Bundespolizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Zwei Frauen sind am Samstagabend in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg unterwegs, als sie mit einem Unbekannten in Streit geraten, der schnell eskaliert. Am Ende sind beide Frauen verletzt, der Täter flüchtig.















Ein bislang unbekannter Mann soll am vergangenen Samstagabend in einer S-Bahn der Linie S1 in Stuttgart zwei Frauen im Alter von 24 und 25 Jahren brutal angegriffen und dabei verletzt haben. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, gerieten die beiden Frauen und der Unbekannte in der S-Bahn, die in Richtung Herrenberg unterwegs war, gegen 22.40 Uhr in einen Streit. Im Laufe dessen trat der Mann der 25-Jährigen wohl zwischen den Haltestellen Feuersee und Schwabstraße in den Rücken und der 24 Jahre alten Frau gegen das Schienbein. Nach der Attacke verließ der Täter die S-Bahn an der Haltestelle Universität und flüchtete.

Die Geschädigten beschreiben den Unbekannten wie folgt: circa 1,80 Meter groß und etwa 35 Jahre alt. Zur Tatzeit war er offenbar dunkel gekleidet und trug eine rote VfB-Mütze. Die beiden Frauen wurden bei der Attacke leicht verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Versorgung. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870350 bei der Bundespolizei zu melden.