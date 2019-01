Körperverletzung in Löchgau Jugendliche verprügelt 15-Jährige

Von red/pho 21. Januar 2019 - 14:01 Uhr

Noch ist nicht klar, warum die Jugendliche auf die 15-Jährige losgegangen ist (Symbolbild). Foto: dpa

An einer Bushaltestelle in Löchgau geht eine 17-Jährige auf eine 15-Jährige los, schlägt ihr ins Gesicht und tritt sie, als sie bereits am Boden liegt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Bietigheim-Bissingen - Die Polizei in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ermittelt wegen Körperverletzung in Löchgau. Am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, kam es an einer Bushaltestelle in der Ortsmitte von Löchgau zu einer Auseinandersetzung. Eine Jugendliche ging aus noch unbekannter Ursache auf ein 15 Jahre altes Mädchen los, drückte sie wohl zunächst gegen eine Mauer und schlug ihr dann offenbar ins Gesicht. Als die 15-Jährige schließlich am Boden lag, soll die Täterverdächtige weiter nach ihr getreten haben. Das Opfer erlitt Verletzungen, konnte mit Hilfe einer Freundin jedoch flüchten. Das Mädchen musste zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Schon vor der Tat gab es Streit im Bus

Bevor es zu der Tat kam, sollen die beiden Beteiligten sich in einem Linienbus gestritten haben, der zwischen Bietigheim-Bissingen und Bönnigheim verkehrt. Die 15-Jährige war gemeinsam mit ihrer 16 Jahre alten Freundin in Bietigheim zugestiegen. Im Bus befand sich bereits eine achtköpfige Gruppe bestehend aus vier Mädchen und vier Jungen. Unter ihnen war die 17-jährige Tatverdächtige.