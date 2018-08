Körperverletzung in Bietigheim-Bissingen Aston-Martin-Fahrer nach Überholmanöver ins Gesicht geschlagen

Von red/pho 27. August 2018 - 13:08 Uhr

Der VW-Fahrer soll dem Mann im Aston Martin zwei Mal ins Gesicht geschlagen haben. Foto: dpa

Der Fahrer eines Aston Martin überholt trotz Verbots auf der Landstraße einen VW. Als beide an einer Kreuzung stehen, steigt der VW-Fahrer aus und zeigt dem Mann, was er von seinem Manöver hält.

Bietigheim-Bissingen - Ein Überholmanöver bei Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist für einen 51 Jahre alten Mann schmerzhaft ausgegangen.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann in einem Aston Martin die Landstraße von Löchgau nach Bietigheim-Bissingen entlang. Dort überholte er trotz Verbots einen VW und noch weitere Fahrzeuge. Als der Aston Martin und der VW dann an der Antonia-Visconti-Straße an der Kreuzung zum Stehen kamen, stieg der VW-Fahrer aus, ging zu dem Aston Martin und schlug dessen Fahrer zwei Mal ins Gesicht. Anschließend riefen beide Fahrer die Polizei.

Der VW-Fahrer muss sich wohl wegen Körperverletzung verantworten, während der Fahrer des Aston Martin mit dem Überholen trotz Verbots eine Ordnungswidrigkeit begangen hat. Da die Polizei aber noch prüft, ob durch das Überholen nicht auch eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer in Kauf genommen wurde, sollen Zeugen des Manövers sich unter der Telefonnummer 07142/405 – 0 melden.