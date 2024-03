Am Gründonnerstag, 28. März, eröffnet Nespresso in der Königstraße 21 auf knapp 150 Quadratmeter eine neue Filiale. Die sogenannte Nespresso Boutique bietet Kaffee aus 18 Anbauländern. Um 10 Uhr öffnen sich die Türen.

Erstehen kann man dann unter anderem Pink Latte, Curcuma Latte und Carajillo. Diese Kaffeekreationen können alle, die am Donnerstag und am Eröffnungswochenende in die Boutique kommen, kostenlos probieren.

DJ Indy Gupta kommt zur Eröffnung

Alessandro Piccinini, der Geschäftsführer Nespresso Deutschland, sagt: „Unsere neue Boutique in Stuttgart ist eine der ersten in Deutschland, die unser neues Designkonzept umsetzt und dabei das Kaffeeerlebnis in den Mittelpunkt stellt. Wir sind stolz, damit ab sofort in der Königstraße vertreten zu sein.“

Am 28. März lädt Nespresso von 10 bis 19 Uhr ein, die Eröffnung zu feiern. DJ Indy Gupta wird da sein. Zudem werden alle Kundinnen und Kunden, die mindestens fünf Stangen Kaffee kaufen, mit einem Eröffnungsgeschenk überrascht.