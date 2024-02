1 Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 23-Jähriger onaniert vor einer Frau in einer Bank. Bevor die Polizei eintrifft, sucht er das Weite. Kurze Zeit später pöbelt er Passanten in der Königstraße an. Polizeibeamte können ihn schließlich überführen.











Ein 23 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Dienstagmorgen in einem Bankgebäude in der Königstraße in Stuttgart-Mitte onaniert und kurze Zeit später bei einer Personenkontrolle einen Polizisten angegriffen zu haben. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.