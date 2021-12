Königstraße in Stuttgart

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Symbolbild/dpa/Carsten Rehder

Die Mann greift auf der Königstraße einer 19-Jährigen unvermittelt an die Brust. Die Polizei kann ihn trotz sofortiger Fahndung nicht aufspüren und sucht nun Zeugen.















Stuttgart - Die Polizei ist auf der Suche nach einem unbekannten Mann, der hat am Montagabend in der Stuttgarter Königstraße eine 19-Jährige sexuell belästigt haben soll. Wie die Polizei ein einer Mitteilung erklärt, lief die 19-Jährige zusammen mit einer Begleiterin gegen 20 Uhr auf der Königstraße in Richtung Hauptbahnhof.

Auf Höhe des Königsbaus kam ihr der Unbekannte entgegen, griff ihr unvermittelt an die Brust und drückte zu, so die Beschreibung der Polizei. Die junge Frau teilte die Belästigung Beamten in einem Streifenwagen mit. Trotz einer sofortiger Fahndung konnten der Tatverdächtige nicht mehr aufgespürt werden.

Der mutmaßliche Täter soll etwa 1,80 Meter groß und zwischen 40 bis 45 Jahre gewesen sein. Er wird mit einer athletischen Figur und dunklen Hautfarbe beschrieben. Er soll eine dunkle Regenjacke mit Kapuze, eine schwarze Jeans und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.