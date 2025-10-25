Sirikit ist tot: Thailand trauert um ehemalige Königin

Die ganze Welt lag ihr zu Füßen, war entzückt von ihrer umwerfenden Schönheit: Thailands frühere Königin Sirikit war in den 1950er und 60er Jahren ein royaler Superstar. Nun ist sie mit 93 Jahren gestorben.
In den 1950er und 60er Jahren kam kaum ein Titelblatt an ihr vorbei: Thailands schöne, elegante Königin, Sirikit. „Eine der bestangezogenen Frauen der Welt“, schwärmte die „Bunte Illustrierte“, internationale Modemagazine feierten sie als „Asiens Jackie Kennedy“. Heutige royale Modeikonen wie Herzogin Kate oder Königin Máxima waren noch nicht geboren, da war Thailands anmutige Königin das Maß aller Dinge in puncto Klasse und Eleganz. Nun ist Sirikit mit 93 Jahren gestorben.