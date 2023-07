Es ist „Holyrood Week“ und König Charles III. weilt in Schottland. Am Mittwoch steht eine Art „zweite Krönung“ an. Davor traf der Monarch aber eine kleine Königin.

Der Kilt verrät es – König Charles III. ist in Schottland. Es ist „Holyrood Week“, die traditionelle Woche, die der britische Monarch im Sommer ganz im Norden seinen Königreichs verbringt. Jedes Jahr reist bislang die Königin, nun der König nach Schottland, macht dort Station und trifft Schottinnen und Schotten aus allen Lebensbereichen.

Für König Charles III. ist es die erste „Holyrood Week“ seiner noch jungen Regentschaft. Am Montag stand für den Monarchen bereits in Edinburgh die traditionelle „Zeremonie der Schlüssel“ an: Symbolisch bekam Charles dabei die Schlüssel zur schottischen Hauptstadt vom Lord Provost - eine Art Oberbürgermeister. Wie es die Tradition gebietet, gab Charles daraufhin den Schlüssel zurück.

An seinem ersten Tag in Schottland traf Charles schon eine – beinahe echte – Königin: Bei einem Besuch in Kinneil House in Falkirk plauderte der König mit der örtlichen Bo’ness Fair Queen, Lexi, die bei einem Kinderfestival in dem Örtchen zur Königin gekrönt worden war.

Emotional wurde es für König Charles, als er in Edinburgh die royale Jacht Britannia besuchte. Das Schiff war für seine Mutter, die verstorbene Queen Elizabeth II., ein ganz besonderer Ort: An Bord der Britannia unternahm sie in über 40 Jahren unzählige Reisen durch die ganze Welt. 1997 wurde sie stillgelegt – auf Druck der britischen Regierung, der eine gründliche Überholung zu teuer war. Der Queen soll das Herz gebrochen sein. Inzwischen kann man sie in Edinburgh besichtigen.

Auf Instagram teilte das Königshaus ein Throwback-Foto: Die Queen, Prinz Philip mit einem kleinen Prinz Charles und einer kleinen Prinzessin Anne – beide in Kilts.

In Holyrood Palace, dem „Buckingham Palace des Nordens“, laden der 74-Jährige und Königin Camilla am Dienstag zu einer Gartenparty. Eingeladen sind Ehrenamtliche, die bei einer Lotterie eine der begehrten Einladungen gewonnen haben.

„Zweite Krönung“ am Mittwoch

Am Mittwoch wird es in Edinburgh eine Art „zweite Krönung“ geben: Dabei zieht der König in einer Prozession von seiner offiziellen Residenz Holyrood Palace zur Kathedrale St. Giles, wo ihm symbolisch die schottischen Kronjuwelen überreicht werden. Auch Prinz William und Prinzessin Kate, die in Schottland die Titel Herzog und Herzogin von Rothesay tragen, werden teilnehmen.