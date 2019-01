Köln Polizei-Großeinsatz nach mehreren Schüssen in Bahnhofsnähe

Von red/dpa 04. Januar 2019 - 15:58 Uhr

In Köln sind offenbar mehrere Schüsse abgefeuert worden (Symbolbild). Foto: dpa

Ausnahmezustand in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs: Offenbar wurden mehrere Schüsse abgefeuert. Das SEK ist vor Ort. Eine Person wurde festgenommen, weitere Personen sind offenbar auf der Flucht.

Köln - Nach einer Schussabgabe in der Kölner Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs hat die Polizei am Freitag einen Mann vorläufig festgenommen.

Er habe eine scharfe Schusswaffe bei sich gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Autofahrer sei vom Tatort geflüchtet, ebenso ein Mann zu Fuß.

Spezialeinheiten sollten ein Gebäude durchsuchen, in dem sich möglicherweise noch weitere bewaffnete Personen aufhielten. Der Hintergrund ist nach Polizei-Angaben noch unklar, doch gebe es eine Verbindung zum Rockermilieu.