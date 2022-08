1 Die Polizei hat in Köln einen Mann erschossen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Bei einer Zwangsräumung in Köln hat die Polizei einen Mann erschossen. Die Beamten und die Gerichtsvollzieherin seien zuvor von dem Mieter mit einem Messer angegriffen worden.















Nach einer Bedrohung durch einen Mieter bei einer Zwangsräumung hat die Polizei in Köln einen Mann erschossen. Der 48-Jährige habe die Beamten und die Gerichtsvollzieherin im Stadtteil Ostheim zuvor mit einem Messer angegriffen, teilten die Beamten in Köln und Bonn sowie die Kölner Staatsanwaltschaft mit.

Nachdem der Einsatz von Pfefferspray und die Androhung des Gebrauchs der Schusswaffen erfolglos geblieben seien, hätten die Beamten geschossen. Dabei sei der Mann tödlich verletzt worden.

Die Ermittlungen haben laut Polizei aus Neutralitätsgründen die Beamten in Bonn übernommen. Die „Kölnische Rundschau“ berichtete zuvor. Die Polizei will in Kürze in einer Mitteilung weitere Informationen geben.