1 Alexander Herrmann kommt zum Treffpunkt Foyer der Stuttgarter Nachrichten. Foto: Jens Hartmann/Jens Hartmann

Er ist für den Herd geboren: Alexander Herrmann ist Juror bei „The Taste“, Spitzenkoch und Gastronom. Am 18. November kommt er zum Treffpunkt Foyer unserer Zeitung, um mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir über Essen zu diskutieren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Fränkischer Schiefertrüffel“, sagte der Papa Udo Herrmann, als ihm eine kleine, schwarze Knolle auf den Küchentresen gelegt wurde. 1976 muss das gewesen sein, als ihm ein Pilzsammler die Delikatesse aus dem Wald vorbeibrachte – und er sie fortan auf die Karte im Posthotel Wirsberg in Oberfranken setzte. Auch wenn dieser Pilz zuvor als Erbsenstreuling oder unter dem botanischen Namen Pisolithus tinctorius bekannt war, ist er heute in Pilzbüchern unter dem Namen Fränkischer Schiefertrüffel geführt. So wie es der Vater am Pass gesagt hatte.