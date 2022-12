1 Der Dackel überstand den Vorfall unverletzt. Foto: imago images/imagebroker/Michael Weber

Eine zornige Frau hat im rheinland-pfälzischen Koblenz einen Dackel über die Theke eines Dönerladens geworfen. Anschließend fährt sie davon – doch die Polizei steht wenig später vor ihrer Tür.















Eine Frau hat in Koblenz einen Dackel über die Theke eines Dönerladens geworfen. Die 27-Jährige habe am Donnerstag zunächst herumgeschrien, ehe sie ein Paket, in dem sich der Hund befand, über die Theke geworfen habe, teilte die Polizei in Koblenz am Freitag mit.

Anschließend sei sie in ihr Auto gestiegen und über eine rote Ampel davongefahren. Den unverletzten Dackel brachte die Polizei in ein Tierheim. Über das Nummernschild der 27-Jährigen kamen die Beamten auf die Anschrift ihres Lebensgefährten, wo sie auch angetroffen wurde.

Den Angaben zufolge hatte sie Cannabis konsumiert. In der Wohnung ihres Lebensgefährten wurden demnach weitere Drogen gefunden. Gegen beide wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. Gegen die Frau laufen zudem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, hieß es.