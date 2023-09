1 Feuerwehreinsatz am späten Abend im Klinikum Sindelfingen. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Wasser alarmiert die Feuerwehr: 35 Einsatzkräfte rücken wegen einer defekten Stelle in einem Nebengebäude des Sindelfinger Krankenhauses aus. Der Patientenbetrieb war nicht beeinträchtigt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In einem Nebengebäude des Klinikums Sindelfingen ist es am Sonntagabend gegen 21 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Grund für den Aufmarsch der Sindelfinger Feuerwehr war ein größerer Rohrbruch in einer Warmwasserleitung im zweiten Untergeschoss eines Nebengebäude der Klinik. Durch den Wasseraustritt wurde der Brandalarm ausgelöst. „Die Feuerwehr wurde direkt alarmiert und mit Hilfe der Einsatzkräfte gelang es, die Austrittsstelle zu identifizieren und das austretende Wasser aufzufangen und abzusaugen“, heißt es von Seiten der Pressestelle des Klinikverbunds Südwest auf Anfrage unserer Zeitung. Die betroffene Stelle wurde durch die Feuerwehr lokalisiert und abgedichtet. Inklusive der Aufräumarbeiten waren alle Einsatzmaßnahmen bis 0.10 Uhr abgeschlossen.