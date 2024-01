Kliniken im Kreis Ludwigsburg: Bald nur noch eine große Klinik im Kreis?

1 Die Intensivstation im Klinikum Ludwigsburg. Das Gebäude muss immer wieder renoviert werden – lohnt sich das noch? Foto: dpa/S. Gollnow

Der Aufsichtsrat der Regionalen Kliniken Holding prüft verschiedene Zukunftsszenarien für die Krankenhauslandschaft im Kreis: Bietigheim und Ludwigsburg würden verschwinden. Die Idee eines zentralen Neubaus hat Anhänger, es gibt aber auch erste mahnende Worte.











Es ist der erste Paukenschlag im Landkreis im neuen Jahr 2024: Die Regionale Klinken Holding (RKH) prüft einen Klinikneubau, der die alten Krankenhäuser in Ludwigsburg und Bietigheim ersetzen könnte. Die Verantwortlichen betonen, dass die Überlegungen noch in den Kinderschuhen stecken, es werde in alle Richtungen und vor allem ergebnisoffen geprüft. Die aktuellen Entwicklungen könnten jedoch der Start eines großen Umbruches im Gesundheitswesen des Landkreises bedeuten. Das Wichtigste in fünf Erkenntnissen.