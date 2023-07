1 Auch das hat es schon gegeben: Alles ist vorbereitet, dann muss die OP im letzten Moment abgesagt werden. Foto: imago images/Robert Poorten

Wegen der kritischen Lage auf den Intensivstationen müssen immer öfter geplante Operationen verschoben werden. Was heißt das eigentlich? Drei Mediziner aus der Region über zähe Diskussionen und die Verzweiflung von Patienten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Esslingen - Die Zahl der freien Intensiv- und Beatmungsbetten in Deutschland ist auf den niedrigsten bisher erfassten Stand gesunken. Das hat Christian Karagiannidis, der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, in dieser Woche besorgt festgestellt. Gleichzeitig bewegt sich die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Covid-Patienten in Baden-Württemberg nun schon seit mehr als einer Woche auf dem bisher in der zweiten Corona-Welle erreichten Höchststand von 650 Patienten – und meist sogar noch darüber.