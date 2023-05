1 Bei Starkregen am 28. Juni 2021 fuhren Autos trotz gesperrter Durchfahrt in der Innenstadt in die Unterführung der B 14. Foto: dpa/Marijan Murat

Gegner von Stuttgart 21 gehen davon aus, dass die Überschwemmungen im Hauptbahnhofsbereich mit den Baumaßnahmen für Stuttgart 21 zu tun haben. Das Tiefbauamt sieht keinen Zusammenhang.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Diplom-Ingenieur Wolfgang Grohe warnte in der Sitzung des Bezirksbeirats Mitte vor der Gefahr einer Überschwemmung durch die S-21-Baumaßnahmen bei Starkregen. Ist die Warnung berechtigt oder ein übertriebenes Gefahrenszenario eines S-21-Gegners? „Die Warnung ist zwar gerechtfertigt, in diesem Fall geht es aber eher um die Kritik an S 21“, sagt Jürgen Mutz, Leiter des städtischen Tiefbauamts.