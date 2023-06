1 Aktivisten bei der Ausführung ihrer Guerilla-Aktion. Foto: privat

Klimaaktivisten von Extinction Rebellion haben auch in Baden-Württemberg Schilder beispielsweise auf der A 8 und B 10 entfernt, die das Tempolimit aufheben. Kritik kommt von der Autobahn GmbH, die die Schilder wieder anbringen muss.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Letztendlich geht es überraschend einfach, ein Tempolimit auf deutschen Straßen illegal umzusetzen. Auf einem Video, das bei Nacht am Fahrbahnrand der A8 irgendwo in Baden-Württemberg aufgenommen worden sein soll, ist eine Person zu erkennen, die eine mehrere Meter lange Stange mit der runden Metallplatte am oberen Ende aus der Halterung nimmt und vorsichtig auf der dunklen Grasfläche neben der Fahrbahn ablegt. Auf dem entthronten Verkehrsschild ist das Symbol abgebildet, das in der gesamten Bundesrepublik für Furore sorgt und zu einem Feindbild für Klimaaktivisten geworden ist. Vier parallel verlaufende schwarze Striche auf weißem Untergrund – das Zeichen, das die Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen aufhebt.