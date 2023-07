1 Luisa Neubauer ist das Gesicht der Klimaschutzbewegung Fridays-for-Future in Deutschland. Mit der Klimapolitik der aktuellen Regierung geht sie hart ins Gericht. Foto: dpa/Marcus Brandt

Die nächsten Jahre seien politisch entscheidend für den Klimaschutz, sagt Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Und kritisiert die Große Koalition, aber auch das Programm der Union und Kanzlerkandidat Armin Laschet scharf.









Stuttgart/Berlin - Etwas mehr als drei Jahre ist der erste Klimastreik inzwischen her. Luisa Neubauer ist Mit-Initiatorin der Fridays-for-Future-Proteste in Deutschland. Im Interview kritisiert die 25-jährige Studentin die Klimapolitik von Armin Laschet und der Großen Koalition – und kündigt an, Druck auf die neue Regierung zu machen, notfalls auch radikaler als bisher.